立法院長游錫堃昨召集朝野協商，達成延會至1月19日共識，由於台北市新科立委王鴻薇16日就會報到，她透露，會以見習的態度參與朝野協商，但應該不會參加黨團協商，也希望能在19日前針對國安局長陳明通「做一些動作」，若是來不及也會先提醒相關單位。

王鴻薇今受訪時表示，本來應該昨天會期結束，延會主要是因應「還稅於民」的特別條例，她了解過後得知可能會有朝野協商，若有機會參加，大概是以見習態度去學習，因為已經在最後的階段，另外還有一些行政上的事，她選的是立委許淑華原來的辦公室，可能會針對辦公室做一些簡單的修改，同仁開始搬家，估計年前無法完全完成。

王鴻薇說，下周在過年前進入立法院先見習，因為也沒有委員會，也沒有總質詢，大概就剩下朝野協商，會盡量的去見習，但不會參加黨團協商，因為現在黨團也非常忙，她昨天碰到立委鄭麗文，告訴她接下來在過年前立法院的一些議程，就是最後這幾天剩下的朝野協商，看是否要審查特別條例，大概就剩下這個程序。

由於王鴻薇一直呼籲陳明通下台，外界好奇她進到立院是否會做出什麼呼籲和動作，王鴻薇回應「也許吧」，強調有些有關法律的問題、有時效性的事情，一定要做發聲，她準備好後再跟大家報告，至於是否會在19日前，她表示「希望，但若過完年之後，在時效性上還可以來得及，那也許會等到過年後，若來不及的話，在之前也會做一些動作，提醒相關單位。

王鴻薇批，除了陳明通違反學術倫理，她一直覺得余正煌曾經在臉書提到，他是否有被整肅，這一點值得了解追查，因為任何一個基層的調查局人員，都是經過合格的考試程序，也經過國家的訓練，怎麼會因為這件事情可能被整肅？所以這點應該必須去了解。