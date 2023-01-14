阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）在場外滑稽的表演，讓球迷印象相當深刻，但他可能將為此付出慘痛代價，FIFA（國際足聯）日前宣布，將要對阿根廷球員的不當行為啟動法律程序，如果指控成立，阿根廷國家隊可能將會受到重罰。

雖然FIFA並未明確針對E.馬丁尼茲，只是他在頒獎台過於激烈的慶祝動作，引發了相當大的爭議，在高達幾十億觀眾的現場直播上，拿下金手套獎的E.馬丁尼茲，做出了將獎座擺在下體的猥褻動作，對於阿根廷以及世界盃來說帶來了負面影響。

E.馬丁尼茲的行為造成輿論譁然後，引起法國媒體強烈不滿，FIFA終於也做出回應，以攻擊性行為及違反公平競爭原則為起訴理由，而根據《美聯社》報導，阿根廷的慶祝活動延伸到了官方採訪區，止不住興奮情緒的球員甚至破壞了隔離牆，最終也未接受國際媒體的採訪。

FIFA同時也宣布了對於厄瓜多、墨西哥及塞爾維亞的調查結果，都是與自家球迷有關係，厄瓜多球迷因為對卡達球迷出言不遜，導致國家被罰款2萬瑞士法郎（約新台幣65萬1233元）。墨西哥對陣波蘭及沙烏地的比賽時，現場墨西哥球迷因對場內喊出歧視性字眼，也遭罰10萬瑞士法郎（約新台幣325萬6165元）。至於塞爾維亞球迷則是在場邊舉出政治性標語及旗幟，該國被罰了5萬瑞士法郎（約新台幣162萬8082元）以外，並在下一場主場的國際比賽中，限制現場觀眾人數不得超過球場最大容納人數的75%。