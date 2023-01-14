歲末年終到來，高雄市長陳其邁奔走高雄各地參與迎新年活動，光是14日就一口氣跑了9個行程，行程可說是「滿滿滿又緊緊緊」，但媒體問及陳其邁行程會不會太多時，陳其邁笑說，「行程每天都在跑，我也真的不知道今天禮拜六了」。陳其邁也藉此向大家提早拜年，並順便發表上任2年多來高雄市的營業銷售總額已超過5.8兆，希望新的一年能夠再更好。

農曆新年即將到來，陳其邁14日跑遍高雄各地發放小紅包，以及參加迎春活動，從早上9點一路奔走到晚間6點，行程幾乎滿檔，媒體問及陳其邁會不會覺得行程有點滿時，陳其邁笑說，行程每天都在跑，對他來說沒有禮拜六也沒有禮拜天，「你要是問我，我也不知道今天禮拜六了」，因為早上起來還是一樣的跑行程，希望利用過年前能夠跟大家拜年問好。

迎接新的一年之前，陳其邁也不忘發表「市政報告」，陳其邁回想，去年過年因為高雄港疫情風暴，連過年都在旗津度過，但經過市府以及大家的努力後，去年一整年的營業銷售總額從上任前的4.5兆到前年的5.5兆，再到去年已超過5.8兆的規模。大家都知道現在的出口或是國際物價的停滯性通膨，對台灣來說都造成很大的挑戰，但是只要努力「天公伯和保生大帝也會保庇」，一定會讓未來的一年裡面能夠關關難過、關關過。