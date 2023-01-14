昨天是學測首日，一名考生穿7-Eleven的制服去考試，不少網友認為孩子半工半讀好辛苦，甚至有人想到就紅了眼眶。怎料，該考生的朋友分享，朋友不是超商員工，純粹是變裝去考試的，超瞎真相引起網友討論，不少人笑歪直呼，把我的眼淚還來。

一名網友在社交平台《小紅書》上分享，學測考生的壓力是不是都很大，朋友昨天穿超商店員的制服去考學測，讓他看到快要笑死，而學測第2天剛好是朋友的生日，因此他也在思考要穿什麼去考試比較好，不知道警衛和拳擊選手的衣服哪個好。

貼文引起網友討論，5千人笑歪狂讚，「改試試看女僕裝呢」、「敲碗名偵探柯南裡面的黑衣人」「今天改穿全家的制服，不能只幫小七宣傳吧」、「單穿泳褲呢？剛好天氣不冷」、「改穿女高中生的制服」、「穿警衛服，會不會被叫去工作」。

另有網友則說，當初被發到網路上，不少網友還覺得很可憐，年紀輕輕就要一邊工作、一邊念書，那些人應該沒想到真相是這樣。「太好笑了」、「超好笑，多少人以為他是半工半讀」、「我快笑死了，臉書誇他認真的同學，應該沒想到是這樣」。