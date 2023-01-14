副總統、民進黨主席補選候選人賴清德12日晚間舉行「向黨員報告」政見發表會，與會立委高嘉瑜卻慘遭黨員當面狠嗆「背骨」、「下台」。對此，時事評論員李正皓從兩角度分析此事，並保證這場面是高嘉瑜「做出來的」。

李正皓昨(13)日在政論節目《關鍵時刻》中強調，這場面是高嘉瑜做出來的。他首先提到，這場是賴清德「向黨員報告」政見發表會的台北場，並沒有要求黨公職一定要到，高嘉瑜早就知道去會被罵，但還是去了。第二點，李正皓提及，很多與會立委都沒有自行進去，而是在門口等賴清德一起進場，反觀高嘉瑜不僅沒有在門口等賴清德，走進去後還一個個打招呼。

對於高嘉瑜被黨員狂嗆的畫面在網路瘋傳後，李正皓直呼「對她加分還是扣分？」他也提到，高嘉瑜不可能被民進黨開除，對高嘉瑜來說，現在不僅吃到藍營的好感度，還有中間選民的接受度。

李正皓表示，高嘉瑜精心設計出被民進黨霸凌的場面，若民進黨沒有開除或停權高嘉瑜，港湖還是提名高嘉瑜，「她吃定民進黨，而且在港湖，藍營的票她也拿的到」。