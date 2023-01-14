對於有人點名基進黨的吳欣岱醫師取代高嘉瑜，出來參選下一屆的港湖立委，高嘉瑜今（14）日受訪時表示，她不會擔心，因為她在內湖南港是「從無到有」，一張一張的選票是用雙腳和雙手握出來的，這才是最實在的。

對於近日民進黨基層「下架高嘉瑜」的聲浪湧現，不少本土派點名基進黨的吳欣岱醫師取代高嘉瑜，參選下一屆的港湖立委。

高嘉瑜今（14）日受訪時說不會擔心，她都是一點一滴在努力，在內湖南港是「從無到有」，沒有任何基礎與背景，有機會在這裡落地生根十幾年，靠的不是上電視，而是真的一步一腳印在基層努力，這才是最實在的。

高嘉瑜直言，她的一張一張選票是用雙手握出來的，接觸了解真實民意，遠比什麼都重要。「我們愛的是台灣，台灣優先，我們當然也愛民進黨，愛民進黨出發點是希望台灣更好」，所以想的不是她自己，能做多少就做多少。

高嘉瑜強調，會一直努力把自己做好，把事情做好，讓台灣更好，不希望仇恨對立撕裂台灣。