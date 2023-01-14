彰化縣溪州鄉震威宮發起「我愛水尾淨堤護家園」活動，吸引超過80名的環保勇士參加，活動短短三個小時就清出6、7台卡車的垃圾，廟方為了警惕民眾勿亂丟垃圾，特別請出鍾馗坐鎮，震威宮表示，淨堤前所有環保勇士一起禮拜鍾馗爺，還印製鍾馗爺照片放置在丟棄熱點，希望鍾馗爺來警惕大家，共同維護這塊土地。

震威宮一早湧入大批信眾，都是為了鄉里的整潔做打拼，一行人在禮拜過鍾馗爺後，浩浩蕩蕩沿著堤防邊開始撿拾垃圾，包括議長謝典林團隊、鄉公所清潔隊、社區村里辦公室等都派人響應。

包括議長謝典林團隊、鄉公所清潔隊、社區村里辦公室等都派人響應。（震威宮提供／吳建輝彰化傳真）

震威宮副主委陳建男表示，水尾提防沿途經過三圳村、三條村、菜公村等好幾個村里，是當地重要道路，有許多沒有公德心的民眾會隨意丟棄垃圾，除了一般常見的垃圾外，還會有大型傢俱、甚至大量酒瓶等，因此我們時常舉辦淨提活動，希望能夠保持村里的整潔。

震威宮副主委陳建男表示，水尾提防沿途經過三圳村、三條村、菜公村等好幾個村里，是當地重要道路。（震威宮提供／吳建輝彰化傳真）

陳建男說，淨堤活動跟往年一樣，都會先在鍾馗爺前上香請示，保佑所有志工在淨提過程中平安，這次特別印製鍾馗爺像，貼在棄置垃圾的熱點周邊，希望能達到警惕的作用，「你在丟，神明在看」。

陳建男強調，這次垃圾撿拾數量有點驚人，裝滿2台清潔隊派來的垃圾車、2台環保車，而廟方派出的小貨車也裝了5、6車，還是希望大家能夠發揮公德心，不要隨意丟棄垃圾，這樣不僅影響市容，一些玻璃瓶罐也可能造成病蚊蟲的滋生，再次呼籲大家要有公德心。

陳建男說，這次垃圾撿拾數量有點驚人，裝滿2台清潔隊派來的垃圾車、2台環保車，而廟方派出的小貨車也裝了5、6車。（震威宮提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣每年舉辦超過百場淨溪、淨灘、淨堤活動，平均都能清出超過3000公噸垃圾，成效斐然，但撿拾越多代表民眾公德心越低，彰化縣政府祭出科技執法，在丟棄熱點架設監視設備，以遏止民眾亂丟垃圾現象，連續2年查獲超過1500件，累積開罰金額突破百萬。