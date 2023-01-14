111學年度大專棒球聯賽（UBL）今天在新莊棒球場進行4強賽，台灣體大靠著代打張杰倫在7局下敲出致勝安打，以4比3氣走文化大學，繼106學年度再闖冠軍戰，總教練林宗毅表示，若是明天能夠一舉奪冠，要將最佳教練讓賢給即將離隊的投手教練郭勇志，「他是我心目中的最佳教練。」

文化在3、5局各攻1分取得領先，5局下靠著2支安打、1保送、高飛犧牲打及對手發生失誤一口氣攻下3分逆轉，7局上雖然被文化追平，但下半局台體大立刻靠張杰倫安打再度要回領先。

台體大先發投手鄭澔4局投出6次三振、1保送，被敲5支安打、失2分，曾家輝後援4.2局僅被敲2支安打，失1分非責失，奪下勝投。林宗毅表示，曾家輝本就是球隊中主力投手，適時幫助球隊止住失分，他誇讚，曾家輝經過U23世界盃中華培訓隊洗禮成長許多，控球、場上節奏進步，不像是二年級的投手。

7局下台體大啟用關鍵代打，張杰倫成功敲安打助隊要回領先，雖然複賽出賽數較不穩定，但他把握著空檔練習維持手感，張杰倫說：「剛上去時覺得很緊張，學長、同學一直給我鼓勵，讓我壓力不會那麼大。」

林宗毅透露，預賽時面對文化時，張杰倫也有敲出深遠二壘安打，「換他上去受希望他能敲安，相信他一定打的到。」對於「文化殺手」的封號張杰倫謙稱不敢當，「是蠻常打他們安打的，但上去打就是平常心，沒想那麼多。」

台體大繼106學年度後再闖冠軍戰，對手將是國立體大與南華大學間的勝方，林宗毅認為，今年再闖冠軍戰很重要，希望能把冠軍獻給即將離隊、去富邦悍將執教的郭勇志，「今年他要去職棒，所以對我們來說很重要，他是我們心中的最佳教練，若明天順利奪冠，已經跟大會說最佳教練要頒給他。」