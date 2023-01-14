角板山梅花季登場吸引遊客上山賞花，但遊客卻發現角板山行館內佔地300多坪的遊客中心及餐廳空間變得空無一物，直呼如此大空間竟閒置相當可惜，桃園市風景區管理處解釋，該處委外餐廳因租約到期，原住民行政局考量在地沒有原住民文史展覽場域，計畫在此設置泰雅文化館及創新工藝學苑，因建物尚未完成登記合法，目前則在補照當中。

桃園市風景區管理處長廖育儀指出，原復興區角板山行館園區遊客中心共計323.2坪，本來委外經營林記客家餐館，另一半空間則設置遊客中心，也發現遊客中心與餐廳設在一起容易被搞混位置也不明顯，甚至有用餐民眾要找志工點菜，後來餐廳租約到期，原民局想規畫利用此空間，因用途適合復興區原住民文化發展，所以未讓餐廳業者續租，而遊客中心位置則移往角板山行館入口，更方便遊客詢問相關遊憩資訊。

原民局則說，該處建物因尚未完成建物登記合法化，2020年起開始辦理補照作業，包含水土保持計畫及補辦建築及使用執照，並在2021年完成水土保持計畫核定，水保工程已於今年1月發包，另建造執照在2022年9月取得，目前建物改善工程預算書圖則在審查當中。目前朝籌設「復興區賽考列克文化館」方向規畫，也將「泰雅族傳統文化暨創新工藝學苑」納入場館建置。

市府觀光旅遊局長周柏吟表示，新市府上任不久，許多場館是前市府所規畫，目前也將進行觀旅局轄下所有園區使用現況盤點，有些場館可能是其他局處正在使用中，也會一併盤點，之後的觀光規畫及使用還會再做進一步思考，有些程序已在進行中，會以場館活化以及遊客可使用的親近性來進行。