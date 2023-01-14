桃園龍潭三坑抽水站在本月7日爆管造成大停水及當地住戶大淹水，台水公司第二區管理處日前與受災戶開協調會後，清查受災戶共有18戶，其中11戶淹水損害賠償金額在10萬元以下，已完成支付賠償。另有2戶災損超過100萬元，因來不及進行調解程序，將採專案處理但會在過年先預付20萬元賠償金。

台水二區處表示，清查18戶受災戶中，其中有11戶災損金額在10萬元以內並已達成和解，也在13日給付賠償金，而災損超過10萬元以上者，經過調解委員會調解程序，有達成共識者將趕在農曆年前19日以前完成賠償金支付。

另外，受災災損超過100萬以上者，會在年前先支付20萬元賠償預付金，等完成相關的程序，再補發其餘應賠償的差額給受災戶。

台水二區處指出，這次爆管事件造成居民災損，緊急以專案程序儘速辦理賠償，感謝災損戶包容與諒解，也對淹損事件表示最深的歉意。市議員徐玉樹則說，經過這次淹水惡夢居民仍是膽戰心驚，尤其當地抽水站每天都有很大的噪音聲響，要求台水還是得要設法改善。

另外，針對即將到來的春節假期，台水二區處表示，為維持供水正常避免因用水量急遽變化導致供水失衡現象發生，目前已備妥「春節期間供水調配因應措施」，並推估轄內各地區春節期間需水情勢，研擬最佳水源調度機制。春節期間除正常值勤人員外，另區管理處及各廠所均排定機動候傳人員，以應突發事件發生時能及時應變處理，務求達成穩定供水目標。