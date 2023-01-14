台灣民主基金會近期民調顯示，「只有相信美國、親近美國，才能保衛台灣」的說法有6成2民眾不同意，台北市第3選區立委當選人王鴻薇指出，日前副總統賴清德說「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」，她要問賴清德3個問題，並質疑用恐嚇方式護航美國的人能夠角逐大位領導國人嗎？

王鴻薇昨晚發文指出，賴清德稱「懷疑美國，台灣會很危險」，是直白地恐嚇人民，但毫無保留的親美可以保台嗎？她要請問賴清德三個問題，第一， 台積電在美國亞利桑那州興建晶圓廠第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，過去引以為傲的護國神山，被美國整碗端走，人民能不能對美國有質疑？

第二，兵役延長議題，前外交部長程建人直言，美方施壓早就不是秘密，蔡政府報告之後，AIT立刻發表聲明，歡迎台灣延長兵役，說這證明台灣有防衛自己的意願，為了我們年輕人，人民能不能對美國有質疑？

第三，美國政府在去年底宣布售台總額1.8億美元的「火山陸上機動布雷系統」，該品項具備高機動和快速的布雷效能，可延滯共軍登陸犯台，但難道要留下布滿幾十萬顆地雷的台灣海岸？人民不能對美國影響台海有一點質疑？

王鴻薇痛批，賴清德身為堂堂中華民國副總統，更有心代表民進黨參選總統，卻用這樣恐嚇的方式，為美國護航，等於被美國領導，這樣的人還能夠角逐大位領導國人嗎？還能為國家利益說話嗎？