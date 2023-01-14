財團法人鳳山北極殿14日結合鳳山區瑞竹里辦公室、忠信文教機構、鳳山雙瑞社區關懷協會於廟前廣場舉行歲末年終社區關懷活動，吸引數百位里民到場。現場除了發放即將到來的應景春聯外，也舉辦公益義賣，還請來眼科替里民義剪，地方媽媽更結合公益舉辦義剪活動，讓歲末年終之際，社區的大小朋友都能過個好年。

鳳山北極殿每年都會舉行歲末年終社區關懷活動，吸引里內搭小朋友參噢，今年相較於過去2年，因疫情逐漸緩解，參與人數也超過百位。現場除了發放春聯外，也準備了小朋友喜愛的氣球。

鳳山北極殿也不忘回饋鄉親，直接在廟埕搭起帳棚舉行公益義賣，更邀來眼科替民眾進行義診，而地方的志工媽媽也自行發起義剪活動，讓大家都能快樂的迎接新年。

鳳山北極殿董事長、瑞竹里長李美雲表示，歲末年終辦理社區關懷活動自他擔任里長後每年都舉辦，且一年比一年盛大，今年適逢疫情趨緩，許多民眾也帶著家中小朋友一起來參與，使整場活動更加溫馨。

高雄市議員鍾易仲、劉德林、鄭安秝紛紛表示，每年瑞竹里的社區關懷活動都非常盛大，社區關懷活動讓民眾在農曆年前將家中8成新的物品拿來義賣做公益，再將公益義賣所得全數捐予弱勢團體，發揮人溺己溺、人飢己飢的精神；鳳山北極殿是在地信仰中心，舉行公益活動也能發揮玄天上帝慈悲愛民的精神。