台南科學園區成立27周年，14日舉辦園慶兼集團婚禮，只要報名參加，就送1支最新蘋果手機兼1桌餐廳酒席，今年新人共60對創下新高，南科管理局請來郭雪芙擔任歌手，新人在南科管理局長蘇振綱與台南市副市長葉澤山見證下，完成婚禮。

南科管理局舉辦集團婚禮，新人們在台上交換戒指接吻定情。（程炳璋攝）

南科管理局每年都會舉辦周年慶園遊會，搭配集團結婚增加喜氣，今年舉辦第19屆集團婚禮，新人必須有1位成員為南科園區的員工才能報名，報名的每對新人可獲贈1支蘋果最新手機，還有1桌餐廳酒席。獎品具吸引力，除了許多新人踴躍報名，活動更請來全民女神郭雪芙等藝人表演，更吸引近千名親友參加。

今年參加的新人共60對，比去年多出10對，是人數最多的1年，新人穿著禮服一對對華麗登場，對著民眾比各種愛心手勢，在眾人見證下交換戒指並接吻定情。

南科集團婚禮有新郎是保警隊員，新娘為達悟族人，2人穿達悟服裝進場。（程炳璋攝）

今年有對佳偶新郎為南科保警隊員，新娘為達悟族人，2人都穿著達悟族禮服進場，也有外地的新人決定婚後在台南買房定居。南科管理局大樓1樓外並打造1面植栽牆，牆面布置迎賓彩帶，提供新人合影留念。

南科管理局表示，園區成立至今，廠商已進駐272家，去年在台積電帶動下，園區不斷有大企業投資設廠，整個園區員工總計9萬2000人，比去年成長近萬人，大家都在南科生產、生活，彼此結緣。蘇振綱與葉澤山見證每對新人完婚，藉由提升結婚意願，增產報國，減少少子化對國家的衝擊。