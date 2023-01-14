民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近日頻在黨內逆風發言，引起不滿聲浪，12日高嘉瑜出席副總統賴清德在台北場的「向黨員報告」發表會時，更被現場黨員嗆「背骨、下台」。

高嘉瑜13日在立法院受訪表示，當時場面確實震撼，而媒體也報導高嘉瑜眼眶泛淚哽咽。

對此，高嘉瑜今（14）日表示，她心情一直都是非常平靜，謝謝大家。高嘉瑜強調，她也沒有哭，只是眼睛一直都是這樣的，很多媒體都說她泛淚哽咽，「我真的完全沒有」，謝謝大家，很多人關心，再次感謝！

高嘉瑜坦言，沒有料到現場基層民眾，尤其是民進黨支持者會這麼激動，這真的是她沒有料想到的。會預見有人批評，但是沒想到是有這麼多集體對她不滿的發洩。但如果不滿能大鳴大放的講出來也是一件很好的事情。

高嘉瑜呼籲，情緒發洩完了，還是希望以守護民進黨、愛護台灣的前提下，能繼續「求同存異」，一起化解歧見，團結向前，「豈能盡如人意，但求無愧於心」！