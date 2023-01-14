一名女網友稱他的哥哥今年38歲，父母在哥哥求學時提供全部費用，哥哥考取學位後如今工作月薪6萬，工作已7、8年卻「毫無存款」，全花在奢侈品上，哥哥前年交女友，對方嫌棄哥哥在台北無房產，2人最終分手，哥哥事後竟反過來責備父母不在台北置產，罵父母不存多點錢，讓他在台北買房。

該女網友在Dcard發文，她的哥哥今年38歲，10年前為了工作升遷到北部念研究所，父母親全力提供金援，租屋生活費全包辦，哥哥畢業後月薪達6萬，在外租屋至今已工作7、8年，前年交了女友，該女友近日卻因哥哥名下沒有房產提分手，原本2人計畫買房，但因哥哥沒有存款，女方稱由她出頭期款，哥哥付剩下貸款，哥哥卻認為不公平而拒絕，幾次吵架後決定分手。

該女網友說，哥哥分手後三不五時就會打電話責備父母，認為都是因為父母沒在台北置產，也沒有多存錢讓他買房，才會害他分手；原PO則說父母好不容易才剛還清房貸，而哥哥沒有存款全是因為平時喜歡買昂貴鞋子、手錶與皮夾，原PO發文怒嗆「哥哥你已經38歲了，不是18歲少年了，所有的選擇都請自己承擔吧，沒有人逼你…父母過去無數年的金援就是他們最大的恩惠了」。

其他網友留言「所以你爸媽現在就是在償還，當初寵壞你哥哥的代價」、「你哥真的母湯！真的要搞清楚狀況欸！沒在台北置產，怪爸媽？」、「願意先出頭期，然後還把名字一起寫上去的，不多了」、「你小心，你爸媽搞不好真的會把房子拿去貸款給妳哥買房，或是直接把房子送你哥，你一點遺產都分不到」。