美國田納西州拉維恩市警察局一名女警因與6名同事發生性關係而遭到解職，但同樣是警察的丈夫仍然選擇陪在他太太身邊，他的長官直呼：「他比我還MAN。」同事也作證指出，她的先生原先真的不知情。

據《紐約郵報》（New York Post）13日報導，苦主霍爾（Jedidiah Hall）的主管——咖啡郡警長帕丁（Coffee County Sheriff Chad Partin）告訴媒體：「我不知道他（霍爾）怎麼辦到的，他比我更像個男人，他正在努力挽救他的婚姻。」

霍爾的太太，田納西州拉維恩市警察局的警官梅根・霍爾（Megan Hall）因為一連串的事件遭到解雇，先前被指控與同事發生性關係，向他們發送裸體照片，在1個以「瘋狂女孩」為主題的熱水池派對上脫掉上衣，甚至還在執勤時替2名同事進行口交。

Tennessee cop Maegan Hall’s husband Jedidiah is standing by her after she was fired for having sex with six coworkers, his boss said, according to report. https://t.co/x74m6Uk2CH — The Pug (@thepugnews) January 13, 2023

根據上個月的內部調查，這起風流韻事還導致鮑威爾中士（Sgt. Lewis Powell）、盧戈警官（Officer Juan Lugo）、麥高恩（ Sgt. Ty McGowan）和希爾茲警探（Detective Seneca Shields）遭解職。

馬格利科（Officers Patrick Magliocco）和霍拉迪警官（Larry Holladay）據稱也曾與梅根・霍爾發生過關係，雖然他們仍留在警隊，但被暫時停職。

調查人員表示，梅根・霍爾曾告訴她的同事，她有一個「開放式婚姻。」然而，她的一位同事打槍說，她的丈夫霍爾是一位牧師的兒子，他並沒有加入（所謂的開放式婚姻）。

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Ex-cop Maegan Hall claimed that she and Jedidiah Hall were in an open marriage. #LoveIsLove https://t.co/88EPxYQRjS — Wisconsin Pop News (@WISPOPNEWS) January 12, 2023

帕丁警長說，霍爾過去曾任國家公園巡查員（Park ranger），正在接受田納西州公路巡邏隊培訓，但就在他太太的指控公開後，他選擇退出了這個培訓。此後，他決定成為咖啡縣的一名警員。

「我已經向他提供並擴大了他所需要的任何資源。」警長談到霍爾的回應：「我只想為咖啡郡的公民工作，我喜歡我正在做的事情，」

帕丁警長補充說：「我不會饒恕拉維爾根警察局發生的事情，但他（霍爾）肯定沒有違反任何法律。他是這裡的受害者。他的記錄上沒有一個污點。他的表現非常、非常的好，」

根據拉維根警察局的一份內部調查報告，馬格利科說霍爾，在一次聚會看到開始親吻他（馬格利科）的太太，讓他很不高興。

馬格利科說關於他太太有3P行為，霍爾他「真的不知情」。馬格利科還對梅根・霍爾的心理狀況表示擔憂，稱她一直容易酗酒。

他說，她曾經用一把空槍指著自己的頭並扣動扳機，「這樣她就能聽到槍聲了。」