陸軍化生放核訓練中心一名林姓二兵，新訓期間先請假離營，後又因感染新冠肺炎在家隔離14天，但收假時卻突然人間蒸發，事後遭逮竟然辯稱「要照顧懷孕女友」，高雄地方法院判林男4月徒刑，得易科罰金。

根據判決書，林姓二兵於民國110年4月29日入伍服役，並擔任陸軍化生放核訓練中心二等兵，在當年6月10日18時起自營區請事假離營，又在6月14日因罹患新冠肺炎居家隔離14天。

林員原應於6月28日20時收假歸營，未料就此人間蒸發，包括連上長官及家人都聯繫不上，至7月4日仍未歸營，部隊只好發佈離營通報，並通知憲兵隊拘提。

林員被帶回部隊後，坦承逾假未歸，但否認逃避兵役，還辯稱：「當時女朋友已經懷孕，我想要照顧她，所以我就沒有回去。」

法院調查，林員曾在6月28日20時許收假返營前，曾以通訊軟體與聯繫兩名部隊同袍，指責部隊長官為何要告訴他的妻子(實際為女友)他涉嫌逃兵，但是始終未提到自己想陪伴懷孕女友的狀況。

法官也認為，如果林員女友懷孕亟待照顧，然但他的父親及祖母之祖母均健在，並非不能代為協助處理緊急事務。而且同袍在6月28日20時許收假返營前，還特別詢問林員返營搭乘之交通工具與搭乘時間，林員也告知同袍要搭18時15分許高鐵歸營。事後另一名同袍再聯繫時，已斷了音訊。

法官審理後認為，林員於案發時身為現役軍人，無故不就職役即未歸建原部隊，影響軍隊士氣、紀律及人員安全管控，並考量被告犯後僅坦承客觀犯行，依違反職役職責罪判4月徒刑，得易科罰金。