（更新）本土疫情連5日下降！今增20149例 比上周六少16.5％

林周義／台北報導

新冠肺炎本土疫情連續5日下降，國內今新增2萬149例本土個案，與上周六相比少了3983例，減少約16.5％。與此同時，今也新增263例境外移入、47例死亡個案，包括1名慢性病的40多歲男子，因呼吸困難送醫，急救無效死亡。

今日新增的本土個案，以新北市4306例居多，其次依序為台中市2448例、高雄市2229例、桃園市2223例、台北市2222例、台南市1609例、彰化縣851例、新竹縣611例，新竹市513例、苗栗縣496例、屏東縣451例、基隆市367例、雲林縣364例、嘉義縣310例、南投縣309例、宜蘭縣306例、嘉義市169例、花蓮縣143例、金門縣90例、台東縣88例、澎湖縣44例。

國內今新增94例中症、48例重症個案，另增46例本土死亡、1例境外移入死亡個案。本土死亡個案介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中44例具慢性病史、29例未接種3劑以上疫苗。

其中1例特殊死亡個案為40多歲男子，患有高血壓、糖尿病等慢性病史，曾接種3劑疫苗。男子在12月29日快篩陽性確診採居家照護，1月5日突發呼吸困難送急診，到院時已無生命徵象，經急救無效，不幸過世，死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。截至目前，國內共累計918萬8207例確診，1萬5802例死亡。