【愛傳媒藺奕專欄】「局是局的局，莊是莊的莊，聽無常，胡坦蕩。」-任素汐，《王招君》

最近「流水席之亂」在社群媒體上升堂了，很快就來到第十一集，這不禁讓我想起之前在日本姻緣鬥智有關的趣事。

一個女生為跟強力求復合的前男友徹底斷絕關係，經友人介紹到東京最強的斷緣神社「安井金比羅宮」祈拜。前男友不甘示弱，跑去以超強結緣出名的靜岡縣伊豆山神社，向源氏（鎌倉）幕府正室癡女北條政子祈求復合。

之後兩人上演非常多八點檔連續劇狗血橋段的神鬼對決；結局，他們奇蹟復合還結婚了。

在那一場斷結緣大戰裡，北條政子力壓安井金比羅宮的形代、繪馬和御守。情情愛愛，本質很簡單，無非是吸引、執迷和糾纏。普通人的婚姻，是自我與配偶、朋友和家人的拉扯。

拉扯裡，各種選擇都有代償，甘蔗哪有兩頭甜。至於我們這種吃瓜的麻瓜，無法透析事實真相的全貌，很容易給出歪瓜劣棗的評斷。

就像當時世界盃，一個女性好友率性想重押沙烏地勝阿根廷。身為超過二十年的半職業足球迷，我奮力阻止她幹傻事。幸好我勸住了，要不然她發財了。

很多新聞都是這樣，你真清楚誰在局裡、誰作莊？所以不打量，也別打量。再說。這種事鬧上新聞，就不能以常理常態處理，就像在烏克蘭遇上空襲警報，你還需要遵守交通規則嗎？

臉書上，我總喜歡那些吃個路邊攤都要拍照的情侶，喜歡看到天晴都感受幸福的單身，喜歡總能把日子過得熱氣騰騰的老人，你總被莫名的感染快樂和知足。

做一個能發現平凡而細小的美好之人，遠比只能被世間美景米其林美食打動的人，要容易幸福得多。畢竟，遠方再多華美，都不如心中多明媚。

作者為文學奬得主

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