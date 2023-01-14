2023屏東熱帶農業博覽會14日熱鬧開幕，湧入不少民眾搶拍彩稻「卡娜赫拉的小動物」，縣長周春米指出，今年熱博有13大主題單元，包含彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等，歡迎大家來走春。

2023屏東熱帶農業博覽會14日熱鬧開幕，湧入不少民眾搶拍彩稻「卡娜赫拉的小動物」。（謝佳潾攝）

周春米表示，全台最大的「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田，只在屏東熱帶農業博覽博，大小朋友都喜愛的P助及兔兔，不僅在彩稻中精彩呈現，還展示屏東農業軟實力，遊客可以在農業物產館2樓及3樓長廊觀賞彩稻田，館內1樓則有販售各式在地農特產品，2樓也有熱帶觀賞魚展示及食農物產特展。

2023屏東熱帶農業博覽會14日熱鬧開幕，縣長周春米指出，今年熱博有13大主題單元，歡迎大家來走春。（謝佳潾攝）

周春米說，屏東熱帶農業博覽會從今天起跑至2月28日，只有除夕休園1天，活動共計45天，期間系列節目有早晨瑜珈、超人氣COSPLAY比賽、街舞比賽、農好彩稻餐桌、採果樂等，還有農林漁牧展示區與觀光市集，有石斑魚、檸檬、鳳梨、蜜棗、蓮霧、芒果等。

2023屏東熱帶農業博覽會14日熱鬧開幕，縣長周春米指出，今年熱博有13大主題單元，歡迎大家來走春。（謝佳潾攝）

此外，園區內還可以見到高達5米的兔兔氣偶，以及屏東熱博限定圖像印章，遊客在集章後可換卡娜赫拉的小動物貼紙，好拍好吃又好玩的春節行腳，可千萬不能錯過。

2023屏東熱帶農業博覽會14日熱鬧開幕，縣長周春米指出，今年熱博有13大主題單元，歡迎大家來走春。（謝佳潾攝）

屏縣府表示，今天與明天入園的遊客，只要裝扮粉紅色服飾或是配件，就可獲得「卡娜赫拉的小動物」束口後背包作為紀念（數量有限送完為止），更多好康活動以及交通配套措施，都能在官網「WWW.屏東熱帶農業博覽會.COM」或是「屏東農好」粉絲專頁查詢。