前總統馬英九14日在立委楊瓊瓔陪同下參拜台中潭子區得天宮、潭水亭及神岡區順濟宮，祈求「風調雨順，颱風小，國泰民安，出口多」。馬英九在廟埕發送兔年春聯，打趣說「字寫得不怎麼樣，唯一的優點保證沒有錯字！」現場吸引數百鄉親提前排隊索取，許多民眾興奮握手、爭相合照，馬英九來者不拒，年節氛圍熱絡。

前總統馬英九14日參拜台中潭子區得天宮、潭水亭及神岡區順濟宮，並發送兔年春聯。（陳淑娥攝）

馬英九今日接連參拜台中潭子區得天宮、潭水亭及神岡區順濟宮，祈求風調雨順，國泰民安。他說，這兩句話國人耳熟能詳，但他認為風調雨順應加上「颱風小」，台灣靠颱風帶來雨水，但風雨不要過量，而國泰民安還要出口多，出口暢旺經濟就會熱絡。

「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春。」馬英九在發送春聯前，特別解釋他自己發想的春聯，上聯意指人生發展有許多挑戰，希望大家一路都能順遂，下聯以活潑的兔子隱喻兔年充滿動能，迎來大地回春。

前總統馬英九14日參拜台中潭子區得天宮、潭水亭及神岡區順濟宮，並發送兔年春聯。（陳淑娥攝）

馬英九特別強調對聯是自己手寫，還打趣說，字寫得不怎麼樣，唯一的優點「保證沒有錯字！」。現場隨即爆出笑聲，楊瓊瓔趕緊接話說，春聯是馬前總統自己發想、手寫，保證是「真跡」，祝福「鄉親玉兔迎春旺全年」。

楊瓊瓔提到，她與馬前總統今日一早特別參加國4豐潭段通車前的路跑活動，該工程從規畫至完工歷經12年，是馬前總統任內拍板定案，16日即將全線通車。