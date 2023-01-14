三立、MTV《大嘻哈時代2》YT播出首集已超過30萬點擊率，並登上發燒排行榜第1名，特別是從女團「AKB48 Team TP」出身的林潔心〈等我回家〉個人影片也已累積近30萬點閱，今晚（14日）將播出第2集「DRAFT 60 初生之犢」，更多選手即將登場，包括第1季參賽者、海選保證入棚選手以及來自政大黑音與台大嘻研社等新秀，80人將取60名晉級。

選手CuHighBoy。（三立提供）

本集登場挑戰60秒演出選手包括知名度頗高的「質感台客」李紅、上一季「消音王」阿法、海選保證入棚選手Forty、陳信維與金陽合組的巨塔雙人組CuHighBoy、冠軍呼聲最高的查甫郎Gummy B、超新星女饒舌歌手E1and、第一季參賽選手回鍋青蛙、湯捷、歐吉虎、小卡比、台大嘻研社跟政大黑音社新秀，挑戰過程熱鬧十足。

選手李紅REDLEE。（三立提供）

曾參加《聲林之王》比賽的屁孩Ryan在比賽過程中遭曾詠翔及Ｖ兩人Diss，火藥味一爆即發，他這次演出讓評審迪拉胖說「還是很期待，我最早最早剛認識的屁孩。」也讓大家擔心他是否會過關。而金陽及陳信維搭擋雙人團體演出默契佳律動十足，頗受到評審肯定，而倆人創作歌詞十分有趣，連阿達在旁都忍不住好奇歌詞真正用意。

其中來自阿美族的BARDI，演出融合族語、國語饒舌與原住民吟唱，特色十足，主持人認為原住民玩饒舌還算少數，撇除聽不懂原住民語，他的台風、節奏編排、聲音的控制都獲肯定，連評審陳星翰還轉過頭問迪拉胖說「看歌詞你看得懂嗎？」迪拉回說「我以為你最有可能看得懂！」

選手青蛙frog。（三立提供）

曾參加第一季挑戰受到好評的青蛙，在上一季雖被淘汰，連黃明志都找上他一起合作，在本季讓評審們非常期待，仍是高二的青蛙表示唸書以外唯一可以做的事就是饒舌，因此又來玩一下，希望自己可以突破上一季的關卡，覺得第2季選手風格更多，比第1季強一點。

另外這次「政大黑音」對上「台大嘻研社」，讓所有觀眾都很期待他們互尬，而黑音代表有Quanzo、芮鯊RapShark、小卡比、趙翊帆。同社的芮鯊RapShark最看好又期待小卡比拿到好成績。而「台大嘻研社」Gummy B也是很多參賽者想PK的對手，Gummy B被問政大黑音跟台大嘻研社，哪個強？他超屌的回答：「我最強！」

選手Forty。（三立提供）

第2季海選保證入棚的女饒選手Forty讓蔡詩芸印象深刻，他想把自創曲其中歌詞「凡人代表作 做著不平凡的夢」送給有夢想覺得自己不夠厲害不敢追的人，一下台竟情緒激動，賀瓏大展暖男風範，問他要休息一會還是直接接受訪問，Forty有點難為情的說：「因為很緊張沒唱好，所以哭。」

選手分組Cypher接力演唱。（三立提供）

第二集下半場更加猛烈血流成河，部分被淘汰選手讓評審陳星翰忍不住嚴肅的說：「我說過了大家是來參加競賽型節目，不是綜藝節目。」而節目下半段，迎來新賽制「BEAT Y’ALL PER MINUTE脫穎而出」，60名選手分成12組，同一組選手用抽籤選中的節奏進行Cypher接力演唱，將會是極大的考驗。