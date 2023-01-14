蘇花斷，花蓮港上午持續協助人車輸運作業。（王志偉攝）

蘇花公路大清水隧道南口大崩坍，正漏夜開挖搶通中。交通部航港局徵調船舶疏運，不過，航港局表示，明天東部海象不佳，陣風達九級，已超臺馬輪、凱旋八號等疏運船舶開航標準，除上午11時30分台北快輪花蓮往蘇澳後，就不開航，開航前2小時完成報到，請留意，另安排台鐵疏運旅客。

航港局表示，配合15日航班調整安排的鐵路專列，將安排接駁車協助旅客由花蓮港前往花蓮火車站，及由臺鐵蘇澳新站前往蘇澳港，鐵路專車預計15日中午12時45分時從花蓮火車站出發，13時59分抵達蘇澳新站，航港局將發給託運車輛民眾購票憑證，請民眾於中午12時30分前持憑證向花蓮火車站售票窗口完成購票及乘車。

至於自蘇澳返回花蓮部分，因蘇花公路大清水隧道預計15日下午可搶通，開放車輛通行，建議民眾可妥適安排行程，不再安排蘇澳返回花蓮船班。

航港局進一步表示，昨日協助疏運的合富快輪，因有船員臨時身體不適，反映無法繼續協助疏運任務，航港局隨即於昨日晚間緊急協調連江縣政府立即調派台馬輪於晚間8時30分即從馬祖東引開航，已於今(14)日上午10時30分抵達花蓮港，代替合富快輪執行疏運任務，以因應海運疏運需求。今天上午花蓮港持續作業疏運人車北上。

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