竹北市長鄭朝方13日邀請近300百位市民和家扶中心的孩子，在竹北百老匯影城欣賞賀歲片《詐團圓》，提前感受年節的溫馨，導演葉天倫與劇組代表特地來與影迷見面， 讓公益結合藝文推廣。

鄭朝方表示，為迎接新年到來，特地邀請《雞排英雄》、《大稻埕》破億賀歲片鬼才導演葉天倫新作《詐團圓》來到竹北首映前特映會，盼拋磚引玉，在後疫情時期一起用行動支持優質國片。

鄭朝方表示，他與葉導相識在10年前的微電影拍攝計畫，2年前再續前緣，用〈髻鬃花〉這首音樂創作與《詐團圓》合作，電影中插曲帶著客家文化軟實力輸出，很開心有這樣的合作機會，也與葉導約好要把這麼好的作品帶到竹北，分享給更多市民朋友。

導演葉天倫表示，這部片拍攝期是在台灣疫情最嚴重的時候，遇到演員、工作人員確診，當時停拍後也要面對許多製作上的問題，他與全體劇組每個環節都全力以赴，要把最好的成果獻給觀眾，陪伴大家過好年。

這部作品聚集金馬影后《孤味》陳淑芳、破億票房女星隋棠、《刻在你心底的名字》男神陳昊森、《木曜4超玩》邰智源、金鐘獎最佳女配角謝瓊煖等卡司，還有金鐘常客大會師盧以恩、鐘承翰、林子熙、藍鈞天同台飆戲。

鄭朝方在映後送給葉天倫客家桔醬，祝福電影大吉大利票房長紅。參加《詐團圓》電影特映的朋友多數是單親家庭，其中有位單親媽媽在經濟條件考量下，每項花費都需要仔細斟酌，很少有娛樂支出，很開心這次能來參加特映會，提前感受年節的溫馨。