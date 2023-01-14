PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

民進黨立委高嘉瑜12日出席副總統賴清德舉辦的「向黨員報告政見發表會」，遭現場黨員及支持者包圍嗆聲、比倒讚，更被多人點名該開除黨籍，引發2024能否繼續代表參選立委的討論。傳出綠營可能將派出基進黨的吳欣岱取代高，高表示自己並不擔心，因她在港湖區是「從無到有」；消息傳到PTT論壇，卻瞬間引爆鄉民怒火，紛紛抓狂大罵「憑什麼」，認為吳連議員都選不上，根本沒資格挑戰港湖區第一高票。

針對近期民進黨基層對高嘉瑜的不滿聲浪，甚至有人點名，應由基進黨的吳欣岱取代高嘉瑜，代表綠營參選下一屆的港湖立委。對此，高今（14）日受訪時說不會擔心，她都是一點一滴在努力，在港湖區是「從無到有」，沒有任何基礎與背景，有機會在這裡落地生根10幾年，靠的不是上電視，而是真的一步一腳印在基層努力，這才是最實在的。

高嘉瑜指出，自己的一張一張選票是用雙手握出來的，接觸了解真實民意，遠比什麼都重要。高也強調，她深愛台灣與民進黨，愛民進黨出發點是希望台灣更好，不希望仇恨對立撕裂台灣。

綠營可能改派吳欣岱取代高嘉瑜的消息，迅速在網路掀起暴動，PTT網友更是為此怒不可遏，紛紛湧入相關討論串下留言：「憑什麼？知道高嘉瑜選議員票數多高嗎？」「我就問，憑什麼？吳連議員都選不上了，是憑哪點空降？」「到底憑什麼就想要贏高嘉瑜？」「議員都沒上還想拚最高票的立委」、「連議員都沒上了」、「民進黨以為高嘉瑜第一高票是因為掛民進黨嗎？」「大綠配票給小綠都選不上，立委更不可能吧」、「議員選不上，代表可能得從里長開始努力，哪來的幻想可以選上立委？」「議員選上再來說取代啦」。