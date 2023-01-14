韓國女團「(G)I-DLE」去年以〈TOMBOY〉、〈Nxde〉稱霸音樂榜，暌違近4年來台，參與台視過年特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，5人今（14日）出席記者會，台灣成員舒華表示「很榮幸能跟大家見面，我們準備很多精彩的表演，希望大家會喜歡，新年快樂」，雨琦也興奮喊「兔年大吉」，薇娟、Minnie、小娟則一口同聲地說「能夠一起來到舒華的家鄉演出，非常開心，希望大家可以跟我們一起享受舞台」。

提到新年新希望，5人都希望大家可以健康、幸福，也想要開心與世界各地的粉絲見面，雨琦則是剛好屬兔，「今年剛好是我的本命年，希望可以把我的好運帶給大家」。舒華此趟因時行程太滿，沒能抽空回老家桃園，但回台首日便迫不及待地去夜市享用美食，記者會現場也不忘準備「彈珠台」讓全員體驗，獲得自己想要品嘗的夜市小吃，舒華跟Minnie都成功拿到想要的滷肉飯跟小籠包，薇娟想吃涼麵卻打到滷肉飯，想要珍奶的雨琦和小娟則是中了「可愛三連拍」和「用中文拜年」。

(G)I-DLE開心玩彈珠台。（粘耿豪攝）

舒華回台首日就迫不及待到夜市享用美食。（粘耿豪攝）

另外，聊到過年習俗，雨琦說「每年都期待從長輩那裡拿到壓歲錢，不過我們也都到了要給壓歲錢的年紀了，但我跟舒華是隊裡都是忙內（老么）」，不忘看向一旁的薇娟、Minnie、小娟笑喊「但我會找成員姊姊們要紅包，應該會給我吧，反正她們現在聽不懂（中文）」，薇娟則表示「聽到台灣是紅包很神奇（因為台灣是白包），現在也會給家人包壓歲錢」，也跟雨琦一樣搞笑說「但成員妹妹們就算了，不給也沒關係」。

雨琦興奮祝大家「兔年大吉」。（粘耿豪攝）

小娟用中文向粉絲拜年喊「兔年大吉、新年快樂」。（粘耿豪攝）

薇娟現場還清唱了一段〈TOMBOY〉。（粘耿豪攝）

而活動上，除了舒華跟及大陸成員雨琦都用中文回答外，中文實力也相當不錯的泰國成員Minnie不忘秀中文大喊「今天見到你們Neverland（官方粉絲名）很幸福、很開心，大家新年快樂」。最後，她們也齊聲高喊「除夕1月21日記得收看節目，不見不散」。