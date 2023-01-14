再過幾天就是消防節，彰化縣消防局14日在鹿港文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動，規劃一系列的觀光打卡暨消防闖關。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

縣長王惠美現場頒獎表揚有功人員。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

吳澄瑛表示，前年她的母親吳林淑美仙逝，為了將母親養育之恩化為大愛，因此決定捐贈消防車輛，為此她還賣掉名下的小公寓。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

再過幾天就是消防節，彰化縣消防局14日在鹿港文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動，規劃一系列的觀光打卡暨消防闖關，縣長王惠美也現身頒獎表揚有功人員，而當天知名英文教師、作家「克萊兒」吳澄瑛與先生陳進興，以其子陳飛翰名義共同捐贈造價420萬小型水箱車1 輛予消防局供救災使用。

慶祝活動由彰化縣長王惠美親自主持，代表縣府感謝「吳澄瑛女士及陳飛翰先生」捐贈造價420萬小型水箱車1 輛予消防局供救災使用，另外頒發具消防工作榮譽的績優獎牌予本縣績優消防、義消、防火宣導人員及救難團體志工，共計頒發10個獎項。

王惠美表示，彰化縣消防局在大家共同努力下，在硬體面、軟體面、制度面以及福利面均不斷提升，縣府也年年編列預算汰舊換新消防車輛、裝備、器材等，制度面也率先全國，完成第一個外勤同仁勤二休二的制度，讓所有消防地熊有充分休息時間。

王惠美還說，以專業性來講，111年度院前心肺功能停止患者急救成功高達24.33％，防災部分住宅用火災警報器全縣設置率達95.18％，在在都顯示彰化的安全不斷在進步，使縣民的生命財產獲得更大的保障。

吳澄瑛表示，前年她的母親吳林淑美仙逝，為了將母親養育之恩化為大愛，因此決定捐贈消防車輛，為此她還賣掉名下的小公寓，歷經約一年的打造，想到未來能夠在路上看到以她老家店舖名及媽媽名的「金興義吳林淑美號」在街頭奔馳救災，就覺得很值得、很感動。