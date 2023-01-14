全球關注2050淨零碳排，綠能政策已是重要議題，經濟部能源局長游振偉與台電、國產署及台糖拜會縣府，與代理秘書長饒忠暢談花蓮推動現況及未來發展，以及鳳林區建構綠能等。饒忠表示，配合國家綠能政策發展，縣府將審慎研擬等配套措施，並兼顧地方共識與支持、環保節能、發展再生能源前提，達到創能、地方工商發展、能源轉型等多贏局面。

能源局長游振偉表示，綠能為國際趨勢，全球已經有超過300家國際大廠加入RE100，訴求全面使用綠電、打造綠色供應鏈為手段，期達成全球減碳目標，再生能源也逐漸由營運成本轉型為企業的「未來資產」。

游振偉表示，目前台積電、聯電等大型企業皆已加入RE100行列，如果花蓮縣光電建置量達1.4GW，即全面滿足農林、觀光、服務及工業全年所需用電，穩定民間及產業用電需求，既可提升綠色形象，亦可實現環境、綠能、經濟發展等長遠願景。

饒忠表示，隨著「2050淨零排放」的趨勢和政策的推動，縣長徐榛蔚致力打造「淨零碳排永續花蓮」發展目標，縣府在環境、社會、產業各項政策緊扣「2030聯合國永續發展17項目標(SDGs)」，發展綠能政策為國際趨勢方向，縣府會配合國家政策盡速協助相關行政流程。

雙方也探討於鳳林地區發展綠能可以達到距離最近損耗最低！最接近變電站由經濟部能源局及台電公司協助建置綠能設施，並有一定比例為太陽能、儲能！使太陽光電電能經儲存後得於夜間饋入電網、光電儲能系統利用最佳化、促進饋線利用率最大化，進而有效運用綠能並提供夜間尖峰部分用電。

昨天拜會機關有經濟部能源局長游振偉、光電組科長顏為緒、國產署花蓮辦事處主任廖啟志、台電公司系統規劃處副處長馬偉富、台糖公司環境保護處長陳威東、環境保護處綠色能源組長張偉華、花東區經理楊昇等人。