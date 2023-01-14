網路上有段數名員警與民眾「合力推公車」的影片引發討論，原來昨（13）傍晚，新北土城一輛公車因故障拋錨在路中央，造成交通大塞，警方到場後與熱心民眾一同把車推到空曠處，有網友拍下畫面大讚「台灣最美風景」，也有人笑說「沒想到付錢坐車，變在推車」、「都是投零錢坐車，他們體驗好特別」。

臉書「爆料公社」有網友分享一段影片，該輛公車當時在新北市土城金城路三段發生拋錨，警方趕緊調派人力到場支援，畫面中可見有數名民眾幫忙在公車兩側和後方幫忙推公車，有人在門的旁邊拉欄杆，有人則在車身旁，公車後來被推到路邊，眾人才停手，原PO分享這「警民合力」的影片大讚「台灣最美風景」。

新北土城一輛公車因故障拋錨在路中央，造成交通大塞，警方到場後與熱心民眾一同把車推到空曠處，有網友拍下畫面大讚「台灣最美風景」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

據了解事發在土城區金城路三段33巷路口，昨（13日）傍晚17時許有輛公車於交通尖峰時段，疑因漏油拋錨在路中央，造成嚴重壅塞，警方出動5名警力到場協助疏導交通，隨後警力及數名熱心民眾捲起衣袖、站在故障的公車車尾，合力徒手推車至空曠處，等待客運公司派工程車前來搶救維修。

其他網友留言「人力公車」、「沒想到付錢坐車，變在推車」、「突然睡醒的乘客，發現車上只剩他一人，車子卻會動」、「人生難得經驗，不是你想推，就能遇得到拋錨的公車可以推的」、「全台灣最爽的司機」、「我跟老闆說我遲到的理由是在推公車，他不相信」、「一樣都是投零錢可以坐公車，為什麼他們體驗比較特別」。