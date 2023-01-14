嘉義縣中埔鄉公所今舉辦寒冬送暖物資發放活動，今年在7個團體及善心人士熱情響應下，全鄉170戶低收入戶每戶可收到7600元慰問金、500元農委會禮券、棉被和物資，加起來價值近萬元，中埔鄉長李碧雲感謝愛心團體和民眾的捐助，讓鄉內的低收入度過溫暖又開心的新年。

嘉義縣中埔鄉公所今舉辦寒冬送暖物資發放活動。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中埔鄉公所指出，今發放物資包括九華山地藏庵提供春節慰問金4600元、中埔鄉農會提供每戶禮券500元、嘉義市嘉中獅子會提供民生用品1袋、嘉義縣仁愛慈善會提供慰問金2000元及物資1袋、寬達菓菜行提供慰問金1000元、楊政芳先生提供香腸禮盒1盒，再加上公所提供3公斤白米2包、2包麵條及1件棉被，物資禮包近萬元，且中埔衛生所也在場提供癌症篩檢、胸部X光檢查活動以及50歲以上免費施打流感疫苗服務，讓低收入戶不僅吃得飽、穿得暖，也能關心自己的身體狀況。

嘉義縣中埔鄉公所今舉辦寒冬送暖物資發放活動。（中埔鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

李碧雲表示，中埔鄉目前低收入戶總計有170戶，約有30戶由縣府安置於安養院，今天來參加冬令送暖物資發放約有140戶，因低收入戶家庭結構多半是獨居老人、殘障、兒少、特殊境遇等，都是社會上經濟最弱勢的民眾，都是極需救助及扶助對象，公部門力量有限，民間資源無窮，為此，公所特別提供平台，整合一些有愛心的團體及個人來共襄盛舉。