明（15）日，也是農曆12月24日是民間習俗的「送神日」，命理專家楊登嵙指出，送神越早越好，選擇子時讓「灶王爺」放年假最有誠意，並且也有一些相關禁忌與習俗需注意，尤其倒爐恐犯大忌，甚至會衰一整年。

根據《三立新聞網》報導，楊登嵙提到，送神越早越好，接神越晚越好，利用子時23時至隔天1時送灶神，讓灶王爺早放年假最有誠意，也就是說大家可在1月14日晚上23時開始，以恭敬的心感謝灶王爺保庇，保祐來年五福臨門。

楊登嵙說，送神又稱清囤或清屯，一般指的是送「灶神」，常會準備甜食來祭拜灶神，希望灶神能少說一點壞話，而這一天大家也會進行清囤祭拜，也就是清洗佛桌、香爐、祖先牌位和佛像。

【送神禁忌與開運法】

●送神供品：

準備冬瓜糖、麥芽糖、各種糖果，湯圓3碗或4樣水果，壽金、刈金、送神甲馬。

●送神口訣：

今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。

●清囤禁忌及開運法：

送神完緊接著再到神位前燒香稟告神明及祖先，即將進行「清囤」，也就是依序清理家中神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐、神明桌。

●神像清理方法：

神像先用乾淨的毛刷小心清理，完成後盡量用乾布擦拭，仍不乾淨才用濕布擦拭，不可用水洗，怕臉會花掉或龜裂。

●香爐清理禁忌：

香爐盡可能不要拿下來清理，可準備全新或神明專用的湯匙與過濾網，將香灰用湯匙舀起到濾網，過濾雜物與硬塊，再把過濾好的香灰放回香爐內八分滿。千萬不可以「倒爐」，「倒爐」就是拿起香爐，將香灰傾倒出來，此舉會把福氣及好運倒掉了，最後，將香灰抹平，象徵平安圓滿。

●擲筊問吉：

全部清理完畢後，先擲筊問神佛這樣坐是否舒適？若非聖筊，則要調整神像或神明爐，直到聖筊，接著問祖先這樣坐是否舒適？若非則要調整祖先牌位或祖先爐，直到聖筊，這樣整個過程才算圓滿完成。