民進黨立委高嘉瑜近日遭遇「逆風」，被基層黨員罵「背骨下台」，自稱與高嘉瑜有血海深仇的「卡神」楊蕙如轉挺高嘉瑜，直言現在是不能說實話了嗎？高嘉瑜得知後表示非常感謝願意在這時候幫忙。

副總統賴清德12日晚間出席台北場「向黨員報告」發表會，同黨立委高嘉瑜到場支持，卻換來黨員噓聲，還被罵「背骨」、「下台」。

高嘉瑜13日受訪時眼眶泛紅，坦言場面很震撼，希望大家基於讓台灣更好，彼此能團結，現在這樣對立不是大家想看到的。

自稱跟高嘉瑜有血海深仇的「卡神」楊蕙如轉挺高嘉瑜，直言現在是不能說實話了嗎？高嘉瑜說林智堅論文抄襲案「一屍五命」錯了，因為遠遠不止五命，選擇跟台大對幹最後起碼「一屍十五命」！

對此，高嘉瑜今（14）日表示，卡神確實在當初選舉的過程中，從第一次的選舉過程中，就有一些可能不愉快的地方，也很多年了。很感謝在這個時候卡神能夠放下過去的恩恩怨怨，「說她認為是該說的話」。

高嘉瑜說，每個人都有自己的想法，這些想法不會因為個人恩怨或是仇恨去扭曲，因為真理或真相，事實是怎樣就是怎樣，大家心裡都有一把尺。

高嘉瑜強調，無論如何在這個時候願意逆風幫忙，「不管是世堅大哥或是卡神等等，我都非常感謝」！