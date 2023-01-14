雲林縣消防局今（14日）表揚消防及義消楷模，縣長張麗善感佩消防弟兄的專業和熱誠，以及眷屬的支持，她上任以來募捐救護車、住警器，目前全縣20鄉鎮市救護車都是5年內新車，住警器裝設率也從17％提高至99.8％，心肺停止的救活率更從7％提升到21％。

雲林縣消防局今（14日）表揚消防及義消楷模，獲獎的鳳凰志工與防火宣導隊娘子軍們顯得非常自信與欣慰。（周麗蘭攝）

今年是消防局第四度表揚消防及義消楷模，有15名消防人員、43名義消獲表揚，獲獎的15名警消包括救災救護指揮中心隊員曾雅婷、護理師銷美娟、災害搶救科員涂俊皇、第一大隊員郭正雍、斗六分隊員李宗吾、六和分隊員戴至隆、草嶺小隊長何讚書、虎尾分隊長黃琮淵、李明達、崙背分隊員許原綜、褒忠分隊員張家統、北港分隊員黃續雄、台西分隊員許勝喬、北五分隊長鍾為凱、隊員林佑霖。

其中，六和分隊員戴至隆曾獲台灣心肌梗塞學會「金心獎」，他2006年取得高級救護技術員證照後，即專研到院前緊急醫療救護的執行與教育訓練，推動到院前急性心肌梗塞辨識不遺餘力，2021年完成到院前十二導程心電圖傳輸10次，從死神手中救回多名急性心肌梗塞患者，目前是消防局十二導程心電圖教育人員。

張麗善表示，警消、義消、防火宣導隊、鳳凰志工隊運用經驗和專業，用心保護鄉親的生命財產安全，雲林縣OCHA救活率從原本的7％ 提升到全台高標21.8％；她上任以來深感消防救護工作重要，向各大企業募捐配有十二導程設備的救護車，迄今募集30輛，各鄉鎮市救護車目前都是5年內新車，住警器裝設率也從4年前敬陪末座，如今已達99.8％，共16萬9000多戶受惠。

張麗善說，她將持續完善義消的福利保障，義消的消防衣還欠缺300套，每套6萬元，呼籲各界踴躍捐助，若無人捐款，她會全額設法。

義消第二大隊副大隊長、縣議員李明哲表示，盼民間防火救災的概念能夠深入，警義消的任務越來越少；他也致謝局長林文山積極、熱忱、勇於任事，把在北部的經驗帶來雲林;也感念出身護理界的縣長張麗善對警義消救災、救難、救護任務的看重，以及對生命安全格外敏銳，讓縣民的生活更有保障。