迎戰2024總統大選與立委選舉，國民黨傳已著手研提相關提名辦法。黨務高層今受訪證實，確實已要求組發會研擬，至少立委提名作業啟動時程不能太晚；立委提名雖要到南投縣立委補選後才啟動，內部提名辦法研擬作業仍可同步進行。

黨務高層表示，近日在地方上探訪，很多藍營基層反映過去提名作業太慢，導致有時候人選出線後不夠時間整合，或者對手提名更早，已經開始在基層活動，所以才交代組發會提名辦法研擬「寧願早、不要晚」。

黨務高層說，立委提名辦法原則上就是先協調，協調不成就初選。至於實際提名作業，黨務高層指出，將採分梯次完成，原則上簡單、沒有爭議、現任無挑戰者競爭選區，會優先提名；而協調不來，或是要初選的就往後。

黨務高層說，立委提名啟動時間還沒有定，現在只要求內部作業可已開始，希望整體時程能比過去稍微提前一點；當然個別選區保留一些彈性，因地制宜，有些地方協調時間可能需要要久一點，要磨，就不排除稍晚。

黨務高層舉例，像去年南投縣長選舉，其實早在黨主席朱立倫才剛回任，中常會都還沒通過縣市長提名辦法前，地方就已經先整合，至於總統提名機制是否也是先協調、再初選？黨務高層說，「總統應該是另外一套吧」。