台南市六甲區台一線旁有台南最大片落羽松林，多年前透過網紅介紹，從秘境森林一躍成為熱門景點，每年都有數十萬遊客造訪，今年寒流過境，已有4成樹葉轉紅，台南市長黃偉哲14日出席「落羽松季」活動，行銷台南走春的浪漫美景。

六甲落羽松林共有11區，總面積2.24公頃，是台南最大片落雨松樹林，為林鳳營牧場10年前種植，用來降溫與防止異味擴散的森林，每逢寒流過境，樹葉轉紅，造就一片浪漫美麗的森林，5年前意外被網紅發現，一躍成為家喻戶曉的熱門景點，每年動輒吸引數十萬遊客參加。

台南市長黃偉哲（左三）參加六甲落羽松開幕季。（程炳璋攝）

落羽松每年在寒流過境後開始變色，由橘、黃轉為紅色。六甲落羽松樹葉已紅了4成，未來冷氣團一波波來襲，紅色的落羽松林將再度出現，今年落羽松季節預估到2月28日為止。

地方為了增加遊客拍照素材，在每一區樹林旁栽種2.7公頃的油菜花、玻斯菊、一串紅與鼠尾草，打造花海田與森林相映比美，現場設有藝術裝置提供拍照。另設置農特產品市集，預估可吸引20多萬人次遊客。

黃偉哲表示，六甲落羽松景點是由民間發現的秘境景點，這幾年愈來愈多人來造訪，台南市政府與六甲區公所配合辦市集、種花海，民眾在森林拍照，順道在花海中賞花。

六甲區公所表示，六甲落羽松位在國家級溼地的菁埔埤旁，民眾沿環埤步道欣賞森林美景，可順道到鄰近景點遊玩。