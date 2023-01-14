農曆春節將至，屏縣府結合佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發放全縣低收入戶紅包1000元及物資，在潮州妙光禪寺、萬巒萬法寺及屏東縣佛教會的認助下，總計在潮州鎮、萬巒鄉、枋寮鄉發放870戶的低收入戶。

農曆春節將至，屏縣府結合佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發放全縣低收入戶紅包1000元及物資。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣佛教會理事長釋見引法師表示，佛祖慈悲為懷，佛門弟子遵循佛祖的教悔，佛教界行善奉獻社會、捐助公益從不落人後，只要社會上有需要的地方就會出現，農曆年節將屆，希望將佛陀的慈悲讓眾生都能感受的到，祝福所有的鄉親年年過好年。

農曆春節將至，屏縣府結合佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發放全縣低收入戶紅包1000元及物資。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

釋見引法師說，感謝熱心企業家回饋鄉里，以及縣長周春米帶領縣府團隊推出教育基金、脫貧計畫、普設社區關懷據點、推出低收戶教育儲蓄基金，利息百分百的計畫等，幫助弱勢孩子就學，還有國防部的脫貧計畫也相當好。

農曆春節將至，屏縣府結合佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發放全縣低收入戶紅包1000元及物資。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

釋見引法師一一發送民生物資、紅包給在場弱勢族群，讓許多弱勢家庭感動地紅了眼眶，直呼：「社會處處有溫情！」

縣府社會處長劉美淑表示，透過「春節送暖．歲末關懷」資源整合平台，讓33個鄉鎮都有慈善單位、在地宮廟、企業及個人，在春節前提供關懷及物資紅包，讓每個家戶都能獲取資源，歡喜迎新年。