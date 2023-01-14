中信兄弟啦啦隊女神短今（胡馨儀），甜美外型及傲人34E火辣身材，Instagram超過24萬粉絲追蹤，人氣居高不下，不時在社群網站曬出清涼養眼照的她，近來曬出身穿「深V透視裝戰袍」的辣照，傲人北半球立刻搶盡目光，引起討論熱潮。

短今於Instagram曬出一張自拍照，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，鄰家女孩的模樣融化不少粉絲的心，接著視線往下一移，她身穿一襲細肩白色禮服，不僅吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，深V剪裁搭配薄紗布料，讓傲人渾圓弧線若隱若現，還隱約擠出一條深邃事業線，讓所有人看得血脈賁張，短短時間就吸引上萬人按讚。

對此，網友紛紛留言：「我的重點都在別的地方」、「全集中呼吸～辣到喘不過氣了」、「眼睛不知道看哪裡」、「美呆了，各大網路新聞要幫今老闆宣傳」、「短今妳又要攻頭版了」、「美麗又性感的公主今」、「一秒到地中海的海溝」、「完全沒注意髮色， 視線都在長輩奶奶」、「中華隊先發中心打線就安排短今了 」、「短今穿什麼都好可愛又氣質性感 」、「這件很有心機」、「這輩子沒看過這麼美的女生」。

短今先前與中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員登上小巨蛋勁歌熱舞，精采表演嗨翻小巨蛋，當時她綁著春麗頭，穿上兩截式黃色旗袍，大方露出小蠻腰，青春可愛的造型征服上萬粉絲的心。