台中市知名景點秋紅谷景觀生態公園，去年7月迎來2對優美的黑天鵝，最近更傳出好消息，其中1對的母黑天鵝已下蛋，因最近正是孵化期，台中市府建設局呼籲民眾不要去打擾或驚嚇到天鵝父母，靜待新生命的到來。

市府建設局長陳大田指出，目前正值黑天鵝繁殖期，因黑天鵝父母有強烈的護幼性與領域性，孵化期間須杜絕人為干擾；孵化期為35至38天，自然孵化率一般可達80％，能否成功孕育出下一代，近期即可揭曉。

陳大田表示，為了作為黑天鵝棲息地，秋紅谷公園設有以天然樹枝及茅草編織成單斜屋頂，平時可供黑天鵝休憩，繁殖期時也可供孵蛋使用及遮陽擋雨；為避免犬隻或人為侵擾，湖畔種植野薑花、美人蕉等作為天然綠籬屏障，並由專人飼養照護。

建設局呼籲，人為干擾可能影響孵育率，黑天鵝以草食為主，照顧的專人會適狀況為黑天鵝補充營養，呼籲民眾與黑天鵝保持觀賞距離，避免驚擾或餵食，若孵育成功，不久後將可欣賞到成鵝帶領有褐色、淺灰色斑駁狀羽毛的幼鳥悠游湖中。