台北市長蔣萬安上任後，強調打造廉能有效率的服務型政府，加上許多專案如人口流失、內科交通等都需要跨局處協商，因此蔣萬安今明舉辦「共識營」，邀請未來副市長、立法委員林奕華前來演講「府會關係」，蔣表示，跟前市長柯文哲共識營不同的是，這一次共識營就是強調由下而上，來規畫相關未來市政的藍圖，而且有別於以往在3月舉辦，這次提早在1月舉辦，希望展現劍及履及勇於任事的精神。

蔣萬安致詞表示，為期兩天的共識營，有專題演講跟分組討論，目的是凝聚大家的向心力，在座各位都有非常豐富的經驗，更重要的是大家是一個團隊，未來在市政上面大家互相團結，今天安排課程就是以這個為目的，我想從上任到現在3個星期，感受到各位在崗位上勇於認識積極向前，市民朋友也對我們有很大的期待，「在我字典裡面沒有什麼不可能，也沒有什麼沒辦法解決，只要有心有共同目標，我們一定可以改善」，這就是展現台北隊的精神，台北隊的態度。

台北市長蔣萬安舉辦「共識營」，並邀請未來副市長、立法委員林奕華前來演講「府會關係」。（郭吉銓攝）

而蔣萬安特別邀請林奕華演講「府會關係」，蔣萬安表示，這是未來非常重要一環，必須要跟議會共同合作，相關預算審查編列可以討論，也多聽取議員心聲，議員廣納很多市民的想法，而林奕華是非常優秀的立法委員，過去有雙北市教育局長經驗，也擔任非常多屆台北市議員，對議會生態非常熟悉，更重要他也擔任中央立法委員，非常完整的經驗可以對於今天共識營提供經驗分享，感謝她利用假日時間來分享。

另一場演講則是由台大醫學院附設醫院急診醫學部主治醫師石富元演講「公共關係」，蔣強調，面對很多突發狀況，危機到的時候要怎麼馬上因應，應變，這就是未來市府面臨的挑戰，絕對不是單一局處獨自面對，未來大家相互支援非常重要，這就是今明兩天共識營最重要的目的。

媒體問蔣萬安，共識營有要求穿白上衣？蔣萬安說，也沒有特別要求，只是說展現一致性，就是淺色上衣搭配，利用假日時間，請局處首長室參與共識營，打扮稍微比較輕鬆。

另有媒體問及新任台北市局長張榮興遭到指控曾下令跟監立委，蔣萬安表示，警政一條鞭，相關人事調動尊重中央職權，市府以維持台北市治安交通警紀為最高原則，日前也聽取警察局相關業務報告，也很清楚現在台北市警力吃緊，因此會跟中央爭取，另外首都繁重勤務加給也希望中央可以協助。