日媒13日報導，重砲捕手森友哉想要專注在與新隊友的磨合，因此婉拒了日本武士隊的邀請，不過根據日媒《Sponichi Annex》報導，上賽季拿下洋聯全壘打及打點雙冠王的西武獅一壘手山川穗高，收到國家隊總教練栗山英樹親自發出的邀約後，爽快地答應加入日本隊。

過去西武獅擁有「山賊打線」封號，強悍的打擊實力讓各隊難以招架，其中擔任中心打線的淺村榮斗、山川穗高、中村剛也及森友哉，各個都有令人全身發寒的壯碩身材，球隊各項打擊數據常年排在聯盟前段班，但在威猛的攻擊實力帶領下，西武獅投手的表現就不太爭氣了，2018年敬陪末座的4.24防禦率，是自2001年後首度出現團隊防禦率墊底卻贏得洋聯冠軍的球隊。

2020年起山川穗高陷入低潮，儘管仍有超過20轟以上的長打能力，但連續2個賽季打擊率不到2成5，去年山川穗高終於找回過往手感，出賽129場繳出2成66打擊率、41轟及90分打點，拿下洋聯全壘打、打點雙冠王。

《Sponichi Annex》指出，包含已經發表的12人名單在內，加上球員及教練團確認的消息，目前日本已經決定出了20人名單，陣容平均年齡為27.3歲，報導認為公布的投手當中，只有橫濱DeNA的今永昇太為左投手，上賽季拿下救援王的樂天金鷲投手松井裕樹是強力候選人，廣島鯉魚的栗林良吏也是可考慮人選，至於森友哉離去的捕手空缺，廣島鯉魚的坂倉將吾可能會取代他，不過他上季多以三壘手的身分出賽。而名單內的源田壯亮是一名守優於攻的游擊手，教練團或許將從讀賣巨人的坂本勇人及軟銀鷹的今宮健太當中選出1人。