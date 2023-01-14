汐東捷運綜合規劃昨日獲得行政院核定，新北市政府第一時間表示「等了20多年，中央終於核定汐東捷運」，交通部則澄清，該路段原本是台北市政府規劃民生汐止線的汐止至東湖路段，但後續未再提報綜合規劃，而新北市政府考慮單獨推動卻效益不足，是交通部把基隆捷運納入整合後，才促成汐東捷運能獨力成案。

交通部表示，民生汐止線（汐止至大稻埕）可行性研究，行政院前已於2011年12月19日核定，民生汐止線第1期路線（基隆河以東至汐止路段）環評已於2009年通過，第2期路線（民生東西路段）環評也已於2020年通過。

因民生汐止線行經民生東路民生社區民眾反對，且當時台北市政府環狀線東環段尚未規劃，柯前市府團隊主張民生汐止線沒有跟其他捷運有交會點，致遲未推動。交通部於2020年10月13日召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」，再請台北市適時推動民生汐止線（東湖至大稻埕），但迄今台北市政府都尚未提報該路線的綜合規劃報告。

新北市政府因基隆河以東汐止區公所至東湖均在其轄區，故考量單獨規劃推動汐東捷運，但因僅規劃至台北捷運東湖站轉乘，未進入台北市境內與現有捷運路網銜接轉乘，導致該路線效益不足。

交通部表示，為提升大台北地區捷運整體路網效益、紓緩台鐵樹林至南港間瓶頸路段負荷及引導帶動基隆河谷廊帶沿線發展，目前由鐵道局辦理基隆捷運綜合規劃，同時協調新北市政府將汐東捷運與基隆捷運進行整合，規劃於樟樹灣至汐止區公所路段，基隆捷運與汐東捷運共線、共站及共用社后機廠，以提升整體運輸效能，並分擔汐東捷運98.47億元建設經費，方促成汐東捷運能獨立成案。

交通部進一步表示，考量汐東線東湖站能早日與台北市政府規劃中的環狀線東環段（舊宗路SB07站）銜接轉乘，期望台北市政府能加速東湖至舊宗路段評估規劃作業，促成基隆捷運、汐東捷運與大台北捷運路網。