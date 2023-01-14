衛生所的攤位位於台畜攤位人龍的經過之處，也獲得特價番鴨的人氣外溢效應，排隊的女性順便聆聽衛教。（周麗蘭攝）

斗南田徑場的年貨大街也有稀奇古怪的攤位。（周麗蘭攝）

一年一度於斗南田徑場舉辦的年貨大街今（14日）、明2天開賣，整點推出好康特惠搶購，今天第一檔是價值400元番鴨只要99元，限量99隻，2名來自西螺的鎮民一大早6點就到攤位前排隊，人龍長達400人，雖然只限量99隻，10點才開賣，但沒排到的民眾仍不肯離去，想要排候補。

年貨大街早上9點開幕就已人潮洶湧，台畜攤位排出一條長長的人龍約400人，都是搶購10點開賣的限時優惠99元番鴨，前2名是從結伴而來的西螺鎮民，兩人一大早先逛了斗南早市，隨後就在空蕩蕩攤位前排隊，動機是「好玩」。

台畜業者表示，飼料價格高漲，番鴨的時價頗高，一隻至少400元，這5年來配合縣府、公所辦的年貨大街，推出好康促銷商品刺激人氣，每一年都是如此大排長龍，限量99隻就是99隻，沒有更多了。

縣長張麗善、縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛到現場發送小紅包、拜早年，同樣是人擠人。

斗南田徑場的年貨大街有上百個攤位，南北雜貨、文創品、花藝都有，社福團體庇護工場也有設攤，只要在愛心攤位消費滿百元，集滿5個章就可以兌換限量肉鬆、酸菜、小紅包抽抽樂。

想要搶購整點限量優惠商品，明天還有機會，9點滴雞精5包1組199元（原價750元）限量100組；10點是2.8斤土番鴨特價99元（原價350元）限量99隻；11點是土雞半隻特價100元，限量100隻；13點是蜜汁叉燒99元（原價250元）；14點則是香辣滷味加1元多1件，每盒99元；15點為1.5公斤土雞一隻特價150元；16點為紐澳雞翅特價50元（原價250元）。