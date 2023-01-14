薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利連日對哥哥威廉發動猛烈砲火，現在又把焦點轉移到他的孩子身上。他說，他很關心王室內其他的「備胎」。不過，威爾斯親王威廉衝口就說得一清二楚，自己的孩子不是哈利的責任。
據《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）14日報導，哈利在受訪時坦白說，很擔心夏綠蒂和路易，並表示他希望藉由致力凸顯自身痛苦，好為下一代帶來好處。
哈利說，雖然威廉和他就這事談過一、兩次，但哥哥說得很明白，那就是：「他的孩子不是我的責任，但我還是覺得有責任。」哈利直言，在那3個孩子裡，起碼有一個最後會像他一樣，成為「備胎」，而那令人痛心，也令他擔憂。
威廉的長子喬治是第2順位王位繼承人，而夏綠蒂和路易，則分居第3和第4。此外，哈利也談到自己的子女，說他不會讓寶貝兒子亞契像他和威廉一樣，再有這種充滿創傷的痛苦經驗。
事實上，哈利說，他想終結這循環。儘管他坦承，在大爆料回憶錄出版，還有他接受電視專訪後，家人現在對他可能很不爽，但他希望，有一天他們會了解，他決定和盤托出的好處。
文章來源：‘This is not about trying to collapse the monarchy, this is about trying to save them from themselves’
文章來源：'William has made it VERY clear that his children are NOT my responsibility': Harry reveals bust-up with brother over 'worries' that Charlotte and Louis will end up George's 'spare' and says he wants to break 'pattern of behaviour that harms people'
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