哈利表明 很擔心有一天夏綠蒂或路易也會成為令人心痛的「備胎」

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利連日對哥哥威廉發動猛烈砲火，現在又把焦點轉移到他的孩子身上。他說，他很關心王室內其他的「備胎」。不過，威爾斯親王威廉衝口就說得一清二楚，自己的孩子不是哈利的責任。

據《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）14日報導，哈利在受訪時坦白說，很擔心夏綠蒂和路易，並表示他希望藉由致力凸顯自身痛苦，好為下一代帶來好處。

哈利說，雖然威廉和他就這事談過一、兩次，但哥哥說得很明白，那就是：「他的孩子不是我的責任，但我還是覺得有責任。」哈利直言，在那3個孩子裡，起碼有一個最後會像他一樣，成為「備胎」，而那令人痛心，也令他擔憂。

威廉的長子喬治是第2順位王位繼承人，而夏綠蒂和路易，則分居第3和第4。此外，哈利也談到自己的子女，說他不會讓寶貝兒子亞契像他和威廉一樣，再有這種充滿創傷的痛苦經驗。

事實上，哈利說，他想終結這循環。儘管他坦承，在大爆料回憶錄出版，還有他接受電視專訪後，家人現在對他可能很不爽，但他希望，有一天他們會了解，他決定和盤托出的好處。