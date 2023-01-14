交通部觀光局舉辦「2023台灣好湯─金泉獎」票選活動，苗栗縣「泰安溫泉」共獲得7萬156票數支持，為台灣19大溫泉區域第1名，泰安溫泉區經專家評選後，並榮獲「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎榮耀，苗栗縣政府感謝鄉親及全國遊客對泰安溫泉的支持，將為全國遊客推出更多優惠，歡迎全國遊客蒞臨苗栗泰安泡溫泉、賞美景、品美食，感受慢城及泰安美人湯的獨特魅力。

泰安溫泉再獲交通部觀光局票選台灣好湯金泉獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府文觀局長林彥甫表示，苗栗泰安溫泉區已有百年歷史，先前更榮獲交通部觀光局全台「十大好湯」殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」之稱號。此外，還有六大金泉指標，發展潛力、CP值感受、觀光友善、行程規劃、活動規劃，貼心服務等，提供遊客最優質的觀光友善旅遊環境，藉以帶進更多國內外遊客體驗苗栗的好山好水，提昇整體觀光產值。

泰安溫泉再獲交通部觀光局票選台灣好湯金泉獎。（謝明俊攝）

縣長鍾東錦表示，泰安除有優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，並結合泰雅文化產業區全新打造的WAKHUL親子公園及周邊泡腳池、溫泉煮蛋持觀光新亮點，期望吸引遊客遠離城市的喧囂，來到苗栗享受人文美景，體驗獨特的「旅湯文化」。

泰安溫泉再獲交通部觀光局票選台灣好湯金泉獎。（謝明俊攝）

為了發展泰安溫泉觀光資源，縣府全力爭取民間企業在泰安鄉興建5星、6星級的溫泉飯店，去年，其中1擁有百個房間的泰安汶水湯元觀光飯店，已在去年間動工，另一座規模更大，擁有300個房間的溫泉飯店，也將落腳泰安鄉汶水溪北岸的砂鹿埔部落內，讓泰安溫泉觀光旅遊資源更豐富。