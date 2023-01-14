期交所在111年12月16日獲歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority, ESMA)認可為歐盟境外第三國集中結算機構(Third-Country Central Counterparty, TC-CCP)，並自111年12月31日正式生效。

期交所獲得ESMA認可為TC-CCP，彰顯我國集中與店頭結算制度規劃符合國際標準與潮流，實現金管會資本市場藍圖中，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場願景，吸引外資參與我國市場，強化我國國際競爭力及市場地位，提升國際能見度。尤其，我國金融監理架構獲歐盟對等承認，與列國並駕齊驅，更有利於強化跨國監理合作與交流，落實金融業風險管理與法令遵循，建立穩健金融市場。

歐系金融機構為我國衍生性商品市場之主要參與者，期貨市場交易量市占率近1成，新臺幣IRS交易量市占率更高達4成。期交所取得ESMA認可為TC-CCP後，將使歐系金融機構參與我國期貨市場或店頭集中結算時，對期交所之交易暴險適用最低之2%風險權數，可以有效降低其資本計提，提升資金運用效率與競爭力，更有助於歐系金融機構完善法令遵循之需求，大幅提升其參與我國集中結算市場之意願，並可望進一步活絡衍生性商品交易市場。

期交所在111年9月15日取得美國CFTC No-Action Relief，使美系金融機構得參與我國店頭集中結算市場後，更於111年12月16日再下一城，獲歐盟ESMA認可為TC-CCP，將擴大並深化歐系業者之參與。此外，期交所也向英國、加拿大、日本等國申請合格集中結算機構資格認可，未來可望使更多外資機構參與我國市場，持續提升國際競爭力與知名度。