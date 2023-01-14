好市多賣場販售許多神奇好物，一名網友分享，今年再度推出賓士玩具車，與去年賣的卡車不同，這次是越野車，售價8899元，引起網友討論，不少人激動喊說「想要買回家圓夢」，但也有網友說，剛買的時候很好玩，後來發現超佔空間。

一名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》上分享，過年買新車！好市多開賣一款雙人座的「大G賓士玩具車」，一輛8899元，最大承重59公斤，適合3歲到8歲的兒童使用。

貼文引起網友討論，「恭喜完成人生中的大事之一」、「這是大部分人唯一能入手大G的價格」、「還以為是真汽車，看了價錢才知道是小朋友坐的電動玩具車，也太可愛了」、「還是雙人座的車子，以後小孩可以載女友／男友」、「哇！大G才8899元」、「買一台圓夢吧！」

不過，也有過來人說，以前也買過類似的玩具車給小孩，起初小孩很高興，但熱度過了以後，就發現這個車子很佔空間，找不到可以放的地方，也不知道要丟哪，真的很傷腦筋。「你會發現這玩具車很佔位置」、「小孩長超快，大概1-2年就坐不下去了」、「要放哪很麻煩」。