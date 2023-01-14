7旬老婦日前大兒子發生意外成植物人，自己又重病纏身、行動不便，老婦不忍全家重擔都落在小兒子身上，13日凌晨到桃園區忠孝公園哭泣意圖輕生，桃警獲報了解後，除聯繫小兒子接回，更通報社工、基金會，還發動募捐讓他們一家過好年，讓老婦人感激不已。

老婦逢絕境暗夜跑到公園痛哭，桃警幫忙聯繫家人，還募資送暖。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局中路派出所警員蔡青龍及鐘哲偉接獲民眾報案，指稱泰昌三街忠孝公園隱約傳來哭聲，立即前往查看，發現行動不便的70歲老太太傷心哭泣，數度詢問仍埋頭痛哭，員警擔心她身體不適，立即通報消防人員到場協助，同時請所內女警前來幫忙。

老婦逢絕境暗夜跑到公園痛哭，桃警幫忙聯繫家人，還募資送暖。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

經過一番溝通，老太太才娓娓道出，大兒子發生意外成為植物人，自己又身體不好、行動不便，重擔都落在小兒子身上，她覺得很不捨又不知如何是好，深夜獨自到公園，越想越傷心才會痛哭。

老婦逢絕境暗夜跑到公園痛哭，桃警幫忙聯繫家人，還募資送暖。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

員警先安撫老太太情緒，同時聯繫老太太的小兒子將其帶回照顧，事後向副所長翁建智反映狀況，翁立即指示同仁通報市府社會局家庭服務中心、桃園區公所社會福利科及公益團體張榮發基金會，希望能幫助她們獲得更多的協助。

老婦逢絕境暗夜跑到公園痛哭，桃警幫忙聯繫家人，還募資送暖。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

翁建智同時聯繫中路警友站及中路民防分隊發動募捐，隨即偕同民防分隊長簡順清帶著物資及援助金，登門拜訪老太太，向她們說明申請社福單位及公益團體協助的狀況，並叮囑遇到困難可向警察等機關尋求協助，希望在寒冬中能為她們帶來社會關懷的溫暖。