拉什福德 本賽季已為曼聯攻進 15顆進球（圖片來源︰達志影像）

英超本輪的比賽十分關鍵，聯賽首名球隊兵工廠FC和次名球隊曼城，分別都需要應付同市德比大戰，勝負除了跟面子有關之外，更對爭標形勢有決定性影響。

第2位的曼城將在周六作客對曼聯。目前曼城聯賽17戰得39分排名第二，落後兵工廠5分，如要成功衛冕，本場絕對不容有失。本場首選不讓分曼城勝，也可選擇大小[總分]大2.5。

【足球-英超】[曼城 @ 曼聯][01/14 (六)20:30] [編號 556]

曼城為了備戰這場德比戰，在周中的聯賽盃8強收起了大部份主力球員，怎料以0:2敗在南安普敦之下令士氣受損。就連在聯賽上陣16場進21球的前鋒 哈蘭德 Erling Haaland 替補上陣之後仍無法挽回敗局。更有傳媒戲言，連盃賽在內，哈蘭德已連續3場沒有進球而陷入進球荒。

不過曼市德比最近2年的成績曼城還是佔優，兩隊本賽季的第一場對戰曼城半場已領先4:0，最後輕鬆以6:3勝出。各項賽事最近10場對壘，曼城則以5勝1平4敗領先曼聯，看似沒多大優勢，但其實近3次聯賽對戰，曼城是全勝。

至於曼聯，則是近期英超狀態最好的球隊。紅魔鬼聯賽17戰得35分排第4，落後兵工廠9分，各項賽事近8場全部勝出，期間進了21球丟4球，成績亮眼，最近3場比賽更進了9球只丟1球。前鋒 拉什福德 Marcus Rashford 各項賽事則攻進了15球，包括連續8場在曼聯主場老特拉福德進球。故此本場首選大小[總分]大2.5，也可選不讓分/曼城勝。

推薦︰ <足球>556曼城 @ 曼聯 不讓分/曼城勝、大小[總分]大2.5。

兵工廠 自家青訓球員 恩凱蒂亞 本賽季表現優秀（圖片來源︰達志影像）

英超本周第2場矚目德比戰，托特納姆熱刺將在主場對死敵兵工廠FC。本場北倫敦德比戰，有主場之利的托特納姆熱刺，竟然是受讓的一方，故此本場首選讓分/熱刺勝，也可選大小[總分]大2.5。

【足球-英超】[兵工廠FC @ 托特納姆熱刺][01/16 (一)00:30] [編號 562]

熱刺聯賽18戰得33分排名第五，在多進行了1場比賽的情況之下落後榜首兵工廠11分之多，爭標雖然機會很小但目前落後第四位的曼聯只有2分，仍有機會爭取前四位置，所以本場比賽仍然需要力爭勝利。

雖然熱刺近期成績反覆， 於2023年各項賽事3戰2勝1敗，最近5場聯賽也只是2勝1平2敗。但有一點值得留意是，熱刺在德比戰主場對上兵工廠往往都會有超水準的發揮。兩隊各項賽事近10次對壘，熱刺以5勝2平3敗領先。更有趣的是在這10場比賽當中有7場的勝仗都是由主場勝出。兵工廠對上1次在聯賽作客熱刺勝出已經是在2014年3月的事了，之後7次聯賽作客對熱刺，成績是2平5敗。

兵工廠聯賽17戰得44分排名榜首，領先第二位的曼城5分。槍手目前只有1場的敗仗，而且已經是去年9月的事，於「聖誕快車」賽程期間4戰3勝1平，聯賽則是2勝1平。要留意是巴西前鋒「耶穌」Gabriel Jesus 在世界盃期間受傷要長期休戰，幸好兵工廠原生培訓的 愛德華·恩凱蒂亞 Eddie Nketiah 表現令人滿意，暫時擔起了進球的責任，而隊長 馬丁·奧德加特 Martin Ødegaard 也有獲得進球。

只是熱刺主場對兵工廠成績佔優同時也是受讓的一方，實在不應錯過。首選讓分/熱刺勝，而兩隊進球數也多，兵工廠進了40球排英超第二，熱刺進37球排英超第三，故此也可選擇大小[總分]大2.5。

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