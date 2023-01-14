有網友在抖音PO出一段影片：「垃圾車太狠了」，畫面中一輛垃圾車經過彎道時，疑似沿路灑落「油水」，導致駛過的2部機車慘摔；警方1月12日凌晨5時，獲報大社區學府路翠屏山莊前有民眾因路面疑似油漬穢水而摔車，經到場發現，2名騎士均受輕傷，現場滲漏油水車輛已離去，經調閱監視器已掌握駕駛身分，將通知他到案說明。

高雄市仁武分局大社分駐所表示，經調閱沿路監視器，已掌握滲漏車輛及駕駛，已通知駕駛至所說明。另依道路交通管理處罰條例30條1項2款「所載貨物滲漏」製單告發，最重可罰3000以上1萬8000元以下罰鍰。

有網友留言：「好危險」、「這個地方好常出車禍 在抖音看到好幾次這個路段的影片」，原PO也補充：「此路段為高雄大社186甲縣道， 往義大方向的鬼之下坡彎道， 機車滑壘、撞牆、摔入水溝， 每個月都在發生。」

警方表示，經查該路口轉彎處非易肇事路口路段，呼籲車輛行駛前應檢查貨物，避免滲漏造成用路人發生危險及受罰。

「雷殘」，網友留言：「好危險」、「這個地方好常出車禍 在抖音看到好幾次這個路段的影片」，原PO也補充：「此路段為高雄大社186甲縣道， 往義大方向的鬼之下坡彎道， 機車滑壘、撞牆、摔入水溝， 每個月都在發生。」