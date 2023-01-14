2023新竹縣柑桔美食生活節14日在縣府廣場登場，現場特色美食攤位外，展售峨眉等鄉鎮的柑桔，吸引民眾盡情採購，縣長楊文科籲請鄉親快來買橘子，還可抽大獎，發送「大桔大利」紅包袋時，引起民眾排隊爭搶，「寶寶抓柑桔計量賽」更是趣味橫生。

竹縣柑桔美食生活節，購買5斤以上柑桔可參加「抽iPhone」活動。（羅浚濱攝）

楊文科說，新竹縣柑桔種植面積高達2267公頃，生產的桶柑、椪柑、茂谷柑、海梨柑、虎頭柑及美人柑等，每年產量約4萬1900公噸，產值13.69億元冠全台。

新竹縣柑桔鮮美多汁，品質優良，自用、送禮都相宜，民眾在14日和15日現場購買5斤以上柑桔就送紅包袋和摸彩券參加「抽iPhone」活動，幸運者可抽中iPhone14、Apple watch、電視、吸塵器等好禮，買20斤以上可兌換精美的柑桔抱枕。

竹縣柑桔美食生活節進行冬季東方美人茶比賽頒獎典禮，縣長楊文科頒獎給獲特等獎的峨眉鄉楊隆茶園。（羅浚濱攝）

會中舉行111年冬季東方美人茶（膨風茶）比賽頒獎典禮，幾乎都被峨眉鄉茶農包辦，楊隆茶園拿下特等獎、4個頭等獎及1個頭等三獎，是這次最大贏家。其次是，峨眉茶行拿下3個頭等獎、1個頭等二獎、1個頭等1獎。

主持人宣布縣長楊文科要發送「大桔大利」紅包袋，一度吸引民眾爭搶，在縣府廣側草地有「野餐佈置比賽」，報名即獲得5斤柑桔禮盒1份，前三名還有機會獲得獎金。

竹縣柑桔美食生活節舉辦「寶寶抓柑桔計量賽」，1歲多幼兒把橘子當球丟。（羅浚濱攝）

下午舉辦「寶寶抓柑桔計量賽」，讓家長以柑桔為元素打扮孩子，限時3分鐘，1歲多的幼兒家長分在起點至放有柑桔的籃子前，讓幼兒來回運送柑桔，趣味橫生。

竹縣柑桔美食生活節舉辦「寶寶抓柑桔計量賽」，1歲多幼兒拿了橘子跑錯方向。（羅浚濱攝）

有的幼兒在起點就不動，任憑叫喚也不為所動，有的幼兒拿到柑桔後跑錯方向，差點投錯籃，有的幼兒則把柑桔當球丟，各種狀況百出，現場笑聲連連。累計最多前三名能獲柑桔禮盒、竹縣農特產品、紅包袋等獎品。

竹縣柑桔美食生活節在縣府廣場前草地舉辦「野餐佈置比賽」。（羅浚濱攝）

竹縣柑桔生活節2天活動，並有音樂展演、茶花苗發放，食農教育活動，食農教育活動有米食製作體驗、柑桔清潔劑，民眾可把握機會到縣府廣場採購、遊玩。